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Общество
Петербуржцы устроили поэтический вечер в метро в честь юбилея станции «Маяковская»
Общество
Петербуржцы устроили поэтический вечер в метро в честь юбилея станции «Маяковская»
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    Петербуржцы устроили поэтический вечер в метро в честь юбилея станции «Маяковская»

    20:19  3 Ноября 2017
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    Петербуржцы устроили поэтический вечер в метро в честь юбилея станции «Маяковская»

    Санкт-Петербург, 3 ноября. Жители Петербурга весьма необычным образом отметили 50-летие станции метро «Маяковская», устроив вечер поэзии.

    Заслуженный артист России Сергей Кокошкин и труппа Петербургского музыкально-драматического театра зачитывала наиболее известные стихотворения советского поэта, после чего к микрофону стали выходить и обычные пассажиры.

    Петербуржцы устроили поэтический вечер в метро в честь юбилея станции «Маяковская»

    С импровизированной «сцены», в частности, прозвучали стихотворения «Лиличка», «Хорошее отношение к лошадям и отрывок из поэмы «Люблю». Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», сотрудники метрополитена специально распечатали листы со стихотворениями для пассажиров, однако они не потребовались — большинство петербуржцев помнили произведения Маяковского наизусть. Напомним, что станция «Маяковская» зеленой ветки петербургского метро была открыта 3 ноября 1967 года.

    Автор: Геннадий Плющев
    #петербург #метро #станция #юбилей #маяковская #стихотворения
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