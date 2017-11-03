Петербуржцы устроили поэтический вечер в метро в честь юбилея станции «Маяковская»

В Избранное

Санкт-Петербург, 3 ноября. Жители Петербурга весьма необычным образом отметили 50-летие станции метро «Маяковская», устроив вечер поэзии.

Заслуженный артист России Сергей Кокошкин и труппа Петербургского музыкально-драматического театра зачитывала наиболее известные стихотворения советского поэта, после чего к микрофону стали выходить и обычные пассажиры.

С импровизированной «сцены», в частности, прозвучали стихотворения «Лиличка», «Хорошее отношение к лошадям и отрывок из поэмы «Люблю». Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», сотрудники метрополитена специально распечатали листы со стихотворениями для пассажиров, однако они не потребовались — большинство петербуржцев помнили произведения Маяковского наизусть. Напомним, что станция «Маяковская» зеленой ветки петербургского метро была открыта 3 ноября 1967 года.