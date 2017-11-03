Капитальный ремонт ждет более 1,5 тысяч домов Петербурга в 2018 году

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Санкт-Петербург, 3 ноября. В 2018 году на капитальный ремонт 1642 домов в Петербурге потратят 9 миллиардов рублей.

Как сообщает «KP.ru», более 1,5 тысяч зданий включены в краткосрочный план капитального ремонта в Петербурге на следующий год. В них будут выполнены 2506 видов работ на общую сумму 9 млрд рублей, в том числе ремонт крыш, фасадов, «аварийных» конструкций и внутридомовых инженерных систем, а также замена лифтов.

В 2019 году запланированы еще большие расходы на ремонт жилого фонда города. Предполагается выполнить 2634 вида работ в 1967 домах на общую сумму 10,5 млрд рублей.

В Жилищном комитете города отметили, что всего с ноября 2014 года в Фонд капремонта от собственников помещений поступило 9,4 млрд рублей, из них 3,2 миллиарда - с начала текущего года.

Напомним, размер взноса в Петербурге колеблется от трех до четырех рублей за квадратный метр.