Тарантино отказался снимать новый фильм у Вайнштейна после секс-скандала

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Лос-Анджелес, 2 ноября. Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино отказался снимать новый фильм с продюсером Харви Вайнштейном из-за скандала вокруг сексуальных домогательств последнего.

Напомним, что всеми работами Тарантино занимались компании Miramax и The Weinstein Company, сооснователями которых является Харви Вайнштейн. Девятый фильм режиссера будут снимать какие-то другие компании. Отмечается, что новым проектом Тарантино заинтересованы все, кроме Disney.

По информации Deadline, Тарантино собирается снять драму, действие которой будет проходить в конце 60-х годов в Лос-Анджелесе. Известно, что к ролям в картине присматриваются Марго Робби, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Сэмюэл Л. Джексон.

Производство фильма стартует не раньше 2018 года. Премьера намечена на 2019 год.

Ранее сообщалось, что полиция Беверли-Хиллз начала расследование против Вайнштейна.