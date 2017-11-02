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«Аврора» в честь столетия революции станет первым боевым кораблем-участником 3D-mapping шоу
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    «Аврора» в честь столетия революции станет первым боевым кораблем-участником 3D-mapping шоу

    14:50  2 Ноября 2017
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    «Аврора» в честь столетия революции станет первым боевым кораблем-участником 3D-mapping шоу

    Санкт-Петербург, 2 ноября. Столетие Октябрьской революции отметят в Санкт-Петербурге масштабным световым шоу сразу на нескольких городских площадках — арке Главного штаба, Зимнем дворце и на главном символе 1917 года крейсере «Авроре». О том, как боевой корабль впервые в мире станет участником 3D-mapping шоу, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Без «Авроры» невозможно представить праздник в честь столетия революции, говорит режиссер праздника на Петроградской набережной Валерий Ткаченко. Но министерство обороны далеко не сразу отдало крейсер в руки художников, а первое время сопротивлялось творческой задумке.

    «Аврора» в честь столетия революции станет первым боевым кораблем-участником 3D-mapping шоу

    «Сначала мы не встретили понимания, — рассказывает Валерий Ткаченко корреспонденту ФАН. — С прошлым «Авроры» связано много негативных моментов, было время, когда на ней устраивали сомнительные мероприятия, и первой реакцией на наше предложение было отторжение — что за шоу с танцами и плясками, там же боевой экипаж? Но когда мы правильно донесли свою мысль, нас поняли. Министерство обороны и городские власти согласовывали с нами контент, советовали, надо сказать, что все их предложения были конструктивны, больших разногласий у нас не было».

    Когда добро на проекцию светового шоу было получено, появились новые сложности: крейсер — не статичное здание Зимнего дворца, несмотря на якоря, волны Невы постоянно раскачивают корабль, что усложняет показ. Сложную конструкцию «Авроры» — высокие трубы, многочисленные лестницы и перекрытия пришлось даже задекорировать, чтобы увеличить площадь проекции.

    «Но без нее было бы никак, «Аврора» — это мощь, сила, колоссальный заряд энергии, брутальный и завораживающий образ», — говорят участники творческой команды светового шоу. Легендарный крейсер покажут не только, как образ революции, но как свидетеля всех последующих ста лет жизни России.

    «Аврора» в честь столетия революции станет первым боевым кораблем-участником 3D-mapping шоу

    «Мы отошли от идеи революции, — рассказывает режиссер Валерий Ткаченко. — Сначала хотели остановиться на периоде 1917 года, на знаменитом выстреле. Но потом решили развить идею во времени, и в итоге мы начинаем с конструкции и создания боевого корабля, проходим этапы советского периода — коллективизацию, Отечественную войну, Олимпийские игры в Москве и грядущий в 2018 году чемпионат мира по футболу».

    По словам организаторов, на световое шоу уже аккредитовалось более 30 иностранных съемочных команд.

    «От Кубы до Японии — все хотят видеть именно действо на «Авроре». Это самый посещаемый музей Санкт-Петербурга по данным Военно-морского музея, и каждая китайская группа считает своим долгом посетить его», — говорит Ткаченко.

    Увидеть световое шоу на Петроградской набережной можно будет в выходные дни 4 и 5 ноября с 19.00 до 22.00. Сеансы будут повторяться каждые 15 минут, а в 21.00 над «Авророй» прогремит салют. Стрелять крейсер не будет, но световые выстрелы в шоу отделят одну эпоху от другой.

    «Аврора» в честь столетия революции станет первым боевым кораблем-участником 3D-mapping шоу

    В субботу, 4 ноября, в 15.00 мимо «Авроры» строем пройдут с военными песнями рота почетного караула, юнармейцы, курсанты, кадеты, ансамбль песен и пляски. На следующий день, 5 ноября, Петроградская набережная превратится в интерактивную площадку 1917 года. Матросы и солдаты с оружием соорудят баррикады, сестры милосердия будут перевязывать пострадавших в импровизированном лазарете, связисты в штабе будут принимать срочные сообщения, народу раздадут листовки и газеты с революционными призывами. Погрузиться в атмосферу революционного Петрограда можно будет с 15.00.

    На другой площадке фестиваля света к столетию Октябрьской революции — Дворцовой площади — световое шоу также пройдет 4 и 5 ноября.

    Свои варианты видеопроекций представят команды художников из России, Польши, Италии, Франции и Испании, а зрители смогут проголосовать за самое интересное видение русской революции.

    Вход на все мероприятия в эти дни свободный. 

    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург #крейсер #фестиваль #аврора #световое шоу
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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