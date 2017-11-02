«Аврора» в честь столетия революции станет первым боевым кораблем-участником 3D-mapping шоу

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Санкт-Петербург, 2 ноября. Столетие Октябрьской революции отметят в Санкт-Петербурге масштабным световым шоу сразу на нескольких городских площадках — арке Главного штаба, Зимнем дворце и на главном символе 1917 года крейсере «Авроре». О том, как боевой корабль впервые в мире станет участником 3D-mapping шоу, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Без «Авроры» невозможно представить праздник в честь столетия революции, говорит режиссер праздника на Петроградской набережной Валерий Ткаченко. Но министерство обороны далеко не сразу отдало крейсер в руки художников, а первое время сопротивлялось творческой задумке.

«Сначала мы не встретили понимания, — рассказывает Валерий Ткаченко корреспонденту ФАН. — С прошлым «Авроры» связано много негативных моментов, было время, когда на ней устраивали сомнительные мероприятия, и первой реакцией на наше предложение было отторжение — что за шоу с танцами и плясками, там же боевой экипаж? Но когда мы правильно донесли свою мысль, нас поняли. Министерство обороны и городские власти согласовывали с нами контент, советовали, надо сказать, что все их предложения были конструктивны, больших разногласий у нас не было».

Когда добро на проекцию светового шоу было получено, появились новые сложности: крейсер — не статичное здание Зимнего дворца, несмотря на якоря, волны Невы постоянно раскачивают корабль, что усложняет показ. Сложную конструкцию «Авроры» — высокие трубы, многочисленные лестницы и перекрытия пришлось даже задекорировать, чтобы увеличить площадь проекции.

«Но без нее было бы никак, «Аврора» — это мощь, сила, колоссальный заряд энергии, брутальный и завораживающий образ», — говорят участники творческой команды светового шоу. Легендарный крейсер покажут не только, как образ революции, но как свидетеля всех последующих ста лет жизни России.

«Мы отошли от идеи революции, — рассказывает режиссер Валерий Ткаченко. — Сначала хотели остановиться на периоде 1917 года, на знаменитом выстреле. Но потом решили развить идею во времени, и в итоге мы начинаем с конструкции и создания боевого корабля, проходим этапы советского периода — коллективизацию, Отечественную войну, Олимпийские игры в Москве и грядущий в 2018 году чемпионат мира по футболу».

По словам организаторов, на световое шоу уже аккредитовалось более 30 иностранных съемочных команд.

«От Кубы до Японии — все хотят видеть именно действо на «Авроре». Это самый посещаемый музей Санкт-Петербурга по данным Военно-морского музея, и каждая китайская группа считает своим долгом посетить его», — говорит Ткаченко.

Увидеть световое шоу на Петроградской набережной можно будет в выходные дни 4 и 5 ноября с 19.00 до 22.00. Сеансы будут повторяться каждые 15 минут, а в 21.00 над «Авророй» прогремит салют. Стрелять крейсер не будет, но световые выстрелы в шоу отделят одну эпоху от другой.

В субботу, 4 ноября, в 15.00 мимо «Авроры» строем пройдут с военными песнями рота почетного караула, юнармейцы, курсанты, кадеты, ансамбль песен и пляски. На следующий день, 5 ноября, Петроградская набережная превратится в интерактивную площадку 1917 года. Матросы и солдаты с оружием соорудят баррикады, сестры милосердия будут перевязывать пострадавших в импровизированном лазарете, связисты в штабе будут принимать срочные сообщения, народу раздадут листовки и газеты с революционными призывами. Погрузиться в атмосферу революционного Петрограда можно будет с 15.00.

На другой площадке фестиваля света к столетию Октябрьской революции — Дворцовой площади — световое шоу также пройдет 4 и 5 ноября.

Свои варианты видеопроекций представят команды художников из России, Польши, Италии, Франции и Испании, а зрители смогут проголосовать за самое интересное видение русской революции.

Вход на все мероприятия в эти дни свободный.