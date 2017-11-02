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Политика
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Банда похитила 20 тонн мяса в Петербурге, бросив водителя связанным в лесу
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    Банда похитила 20 тонн мяса в Петербурге, бросив водителя связанным в лесу

    11:14  2 Ноября 2017
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    Банда похитила 20 тонн мяса в Петербурге, бросив водителя связанным в лесу

    Санкт-Петербург, 2 ноября. Неизвестные похитили 20 тонн мяса из прицепа автомобиля, напав на водителя и экспедитора транспортного средства, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Инцидент произошел 1 ноября на проспекте Непокоренных.

    По предварительным данным, четверо мужчин нанесли телесные повреждения 34-летнему водителю и 26-летнего экспедитору, прибывшим на автомобиле марки Volvo с прицепом для загрузки. Отмечается, что злоумышленники посадили водителя и экспедитора в автомобиль марки Mercedes и увезли за город. Автомобиль с пустым прицепом был вскоре обнаружен.

    В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Дима Оленин
    #кража #ограбление
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