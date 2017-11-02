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Хмурые рекорды Петербурга: октябрь стал самым пасмурным с начала века
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    Хмурые рекорды Петербурга: октябрь стал самым пасмурным с начала века

    10:15  2 Ноября 2017
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    Хмурые рекорды Петербурга: октябрь стал самым пасмурным с начала века

    Санкт-Петербург, 2 ноября. Минувший октябрь в Петербурге стал самым пасмурным с начала века. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

    Первое ноября, по его словам, стало первым солнечным днем в Петербурге, начиная с 20-х чисел сентября.

    «Октябрь стал очень пасмурным месяцем. В последние годы даже сравнить не с чем», — заметил Колесов на своей странице в Facebook.

    Кроме того, специалист отметил, что сегодняшний день также стал солнечным.

    «Утро второго солнечного дня. Перекроем норму. Она в ноябре всего 1 день», — пошутил он.

    Согласно статистическим данным, солнце в минувшем октябре радовало петербужцев всего 11 дней, в общей сложности светило оно чуть более 19 часов. Самыми солнечными с 2003 года были октябрь 2005 и 2015 годов, отмечает «Комсомольская правда Петербурга».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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