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Подростки-мойщики устроили ночные гонки на клиентских автомобилях в Петербурге
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    Подростки-мойщики устроили ночные гонки на клиентских автомобилях в Петербурге

    10:36  2 Ноября 2017
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    Подростки-мойщики устроили ночные гонки на клиентских автомобилях в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 ноября. Несовершеннолетние мойщики устроили ночью гонки на клиентских автомобилях в Петербурге, сообщили очевидцы.

    Возможно, инцидент остался бы незамеченным, если бы не авария. Два несовершеннолетних мойщика ночью взяли автомобили клиентов и устроили гонки. В результате чужой Mini Cooper перевернулся несколько раз на Богатырском проспекте.

    «Двигаясь по Богатырскому с другой стороны БЦ, в котором находится мойка, тот, что был на «Мини», не смог затормозить, задел «Гольф», ударился о бордюр, несколько раз перевернулся и застыл на клумбе», — цитирует «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Подростки-мойщики устроили ночные гонки на клиентских автомобилях в Петербурге

    На место аварии приехали сотрудники ДПС. По некоторым данным, у одной из машин вывернуто колесо и стесан бампер.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #петербург #мойка #гонки
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