Молодого жителя Ленобласти подозревают в совращении школьницы

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Санкт-Петербург, 2 ноября. Мать ученицы средней школы из Тихвина заявила в полицию на молодого человека из деревни Пяхта в Ленобласти. Женщина обвинила юношу в совращении 14-летней дочери.

Согласно заявлению женщины, 21-летний житель Ленобласти поздним вечером 18 октября вступил в половое сношение с ее дочерью-девятиклассницей у нее дома.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого развратителя.