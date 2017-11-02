В Петербурге задержаны двое мужчин, убивших вора в законе в Грузии

В Избранное

Санкт-Петербург, 2 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге двух мужчин, которые подозреваются в убийстве гражданина России на территории Грузии.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду в результате специальной операции возле дома, расположенного по улице Захарьевская в Петербурге, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны два гражданина Азербайджана 1975 и 1979 годов рождения.

Известно, что в городе они находились без регистрации, ранее судимы не были.

Задержанные сознались в том, что 11 сентября этого года в 22.00 расстреляли на стоянке автомобиль Toyota, в салоне которого находился гражданин России 1975 года рождения. По имеющимся данным, застреленный мужчина был вором в законе.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».