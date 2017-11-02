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Пенсионерке перерезали горло в петербургской квартире
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    Пенсионерке перерезали горло в петербургской квартире

    8:59  2 Ноября 2017
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    Пенсионерке перерезали горло в петербургской квартире

    Санкт-Петербург, 2 ноября. Пенсионерке в Петербурге перерезали горло в собственной квартире, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

    Трагедия произошла на улице Малой Балканской. В квартире было обнаружено тело пожилой хозяйки. У пенсионерки было перерезано горло.

    По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело. Обстоятельство ее смерти в настоящее время выясняются.

    Пенсионерке перерезали горло в петербургской квартире

    Ранее сообщалось, что в Северодвинске двое неизвестных мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, избили мужчину и забрали у него мобильный телефон, а также пневматический пистолет. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #смерть #пенсионерка
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