Пенсионерке перерезали горло в петербургской квартире

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Санкт-Петербург, 2 ноября. Пенсионерке в Петербурге перерезали горло в собственной квартире, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Трагедия произошла на улице Малой Балканской. В квартире было обнаружено тело пожилой хозяйки. У пенсионерки было перерезано горло.

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело. Обстоятельство ее смерти в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске двое неизвестных мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, избили мужчину и забрали у него мобильный телефон, а также пневматический пистолет.