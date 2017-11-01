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Пьяный мужчина убил сожительницу 74 ударами тупым предметом в Петербурге
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    Пьяный мужчина убил сожительницу 74 ударами тупым предметом в Петербурге

    17:54  1 Ноября 2017
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    Пьяный мужчина убил сожительницу 74 ударами тупым предметом в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 ноября. В Петербурге сожитель жестоко расправился с женщиной: мужчина нанес ей 74 удара тупым предметом.

    По данным городской прокуратуры, инцидент произошел в квартире дома по улице Мечникова еще в январе 2017 года. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора во время совместного распития алкоголя. Сожитель, решив доказать свою правоту силой, нанес женщине 67 ударов разными тупыми твердыми предметами по телу, еще 7 ударов пришлись на шею. Пострадавшая скончалась от полученных травм. 

    Соседи сообщили, что подозреваемый не раз избивал женщину.

    В настоящее время преступник задержан. Ему грозит тюремное заключение на срок от 15 лет.

    Напомним, ранее в частном доме в подмосковном Ногинске убили советника главы города Электросталь Дарью Туркину.

    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #петербург
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