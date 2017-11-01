Пьяный мужчина убил сожительницу 74 ударами тупым предметом в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 ноября. В Петербурге сожитель жестоко расправился с женщиной: мужчина нанес ей 74 удара тупым предметом.

По данным городской прокуратуры, инцидент произошел в квартире дома по улице Мечникова еще в январе 2017 года. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора во время совместного распития алкоголя. Сожитель, решив доказать свою правоту силой, нанес женщине 67 ударов разными тупыми твердыми предметами по телу, еще 7 ударов пришлись на шею. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Соседи сообщили, что подозреваемый не раз избивал женщину.

В настоящее время преступник задержан. Ему грозит тюремное заключение на срок от 15 лет.

Напомним, ранее в частном доме в подмосковном Ногинске убили советника главы города Электросталь Дарью Туркину.