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Жительница Петербурга превратила жизнь одинокого мужчины в кошмар ради квартиры
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    Жительница Петербурга превратила жизнь одинокого мужчины в кошмар ради квартиры

    15:40  1 Ноября 2017
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    Жительница Петербурга превратила жизнь одинокого мужчины в кошмар ради квартиры

    Санкт-Петербург, 1 ноября. Жительница Северной столицы спаивала и избивала одинокого мужчину, чтобы присвоить его квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда. 

    Согласно версии следователей, женщина заключила соглашение пожизненной ренты с мужчиной, которого по договору обязалась обеспечивать до конца жизни, а именно — выплачивать каждый месяц по 16 тысяч рублей. 

    Злоумышленница была в курсе того, что у петербуржца есть психическое заболевание, а также он склонен к злоупотреблению алкоголем. 

    Кроме того, у мужчины не было родных и близких, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Жительница Петербурга превратила жизнь одинокого мужчины в кошмар ради квартиры

    Подозреваемая регулярно приносила ему алкоголь и спаивала его, после чего наносила побои. Отмечается, что она кормила мужчину крайне редко, а в продукты подсыпала препараты, которые ухудшали его состояние.

    В суде женщина созналась в преступлении и рассказала, как завладела его квартирой.

    В результате ее приговорили к трем годам лишения свободы, а также она будет обязана выплатить 400 тыс. рублей компенсации. 

    Автор: Дана Балан
    #суд #петербург #квартира #полиция #следствие #калининский суд
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