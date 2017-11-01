Жительница Петербурга превратила жизнь одинокого мужчины в кошмар ради квартиры
Санкт-Петербург, 1 ноября. Жительница Северной столицы спаивала и избивала одинокого мужчину, чтобы присвоить его квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда.
Согласно версии следователей, женщина заключила соглашение пожизненной ренты с мужчиной, которого по договору обязалась обеспечивать до конца жизни, а именно — выплачивать каждый месяц по 16 тысяч рублей.
Злоумышленница была в курсе того, что у петербуржца есть психическое заболевание, а также он склонен к злоупотреблению алкоголем.
Кроме того, у мужчины не было родных и близких, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
Подозреваемая регулярно приносила ему алкоголь и спаивала его, после чего наносила побои. Отмечается, что она кормила мужчину крайне редко, а в продукты подсыпала препараты, которые ухудшали его состояние.
В суде женщина созналась в преступлении и рассказала, как завладела его квартирой.
В результате ее приговорили к трем годам лишения свободы, а также она будет обязана выплатить 400 тыс. рублей компенсации.