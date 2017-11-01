Жительница Петербурга превратила жизнь одинокого мужчины в кошмар ради квартиры

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Жительница Северной столицы спаивала и избивала одинокого мужчину, чтобы присвоить его квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

Согласно версии следователей, женщина заключила соглашение пожизненной ренты с мужчиной, которого по договору обязалась обеспечивать до конца жизни, а именно — выплачивать каждый месяц по 16 тысяч рублей.

Злоумышленница была в курсе того, что у петербуржца есть психическое заболевание, а также он склонен к злоупотреблению алкоголем.

Кроме того, у мужчины не было родных и близких, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Подозреваемая регулярно приносила ему алкоголь и спаивала его, после чего наносила побои. Отмечается, что она кормила мужчину крайне редко, а в продукты подсыпала препараты, которые ухудшали его состояние.

В суде женщина созналась в преступлении и рассказала, как завладела его квартирой.

В результате ее приговорили к трем годам лишения свободы, а также она будет обязана выплатить 400 тыс. рублей компенсации.