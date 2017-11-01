Власти рассказали о стоимости проезда в Петербурге в 2018 году

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Стоимость проезда в общественном транспорте в будущем году не вырастет, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Стоимость проезда в общественном транспорте в 2018 году сохранится. С учетом прошлогоднего повышения тарифов считаю такой шаг абсолютно оправданным», — заявил Полтавченко в ходе представления проекта бюджета города в ЗакСе.

Напомним, что разовая стоимость в наземном общественном транспорте в Петербурге составляет 40 рублей, в метро — 45 рублей.