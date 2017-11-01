Нападающий «Зенита» Дриусси объяснил, почему в детстве болел за «Спартак»

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Аргентинский форвард петербургского клуба «Зенит» Себастьян Дриусси признался, что в детстве болел за столичный «Спартак». Об этом сообщается в микроблоге клуба в социальной сети Twitter.

Как рассказал 21-летний нападающий, команду он выбрал только из-за своего кумира, аргентинского форварда Фернандо Кавенаги.

По словам Дриусси, он смотрел много встреч с участием Кавенаги, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Себастьян @SebadriussiOk Дриусси ответил на вопросы болельщиков и рассказал о татуировках, кумирах детства и номере телефона Месси ????☎️ pic.twitter.com/uw0AWxKz0b — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 1, 2017

«Потом он был моим товарищем в «Ривер Плейт», и я пытался повторить каждое его движение, стать зеркальным отражением», — заявил нападающий сине-бело-голубых.

Напомним, Кавенаги играл за московский «Спартак» с 2004 по 2006 годы.

Ранее Дриусси пообещал, что подарит своему коллеге по амплуа Александру Кокорину торт из бургеров, если тот все-таки забьет 30 мячей.