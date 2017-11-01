Двух сотрудников МВД задержали за похищение человека в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 ноября. СК РФ сообщил о задержании двух сотрудников линейного отдела МВД РФ на водном транспорте по делу о похищении человека, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 2 августа 2017 года подозреваемые, находясь возле автозаправочной станции, напали на мужчину. Применив насилие и надев на мужчину наручники, они потребовали от него сумму в размере 300 тысяч рублей.

Подозреваемые отпустили заложника, когда им выплатили часть требуемой суммы в размере 60 тысяч рублей.

В отношении двух правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». По месту жительства подозреваемых были проведены обыски.