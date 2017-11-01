Медведев уволил директора комплекса защитных сооружений Петербурга из-за утраты доверия

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев уволил Владимира Щекачихина, который возглавлял комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно тексту указа Щекачихин освобождается от должности генерального директора федерального казенного предприятия «Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ».

Отмечается, что такое решение было принято в результате утраты доверия, следует из распоряжения.

Напомним, Щекачихин возглавлял комплекс защитных сооружений Северной столицы в течение 11 лет. До этого с 2001 по 2006 годы он занимался вопросами финансирования комплекса.

Напомним, ранее премьер-министр РФ объявил о строительстве аналога «Сколково» в Петербурге.