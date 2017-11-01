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Медведев уволил директора комплекса защитных сооружений Петербурга из-за утраты доверия
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    Медведев уволил директора комплекса защитных сооружений Петербурга из-за утраты доверия

    13:29  1 Ноября 2017
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    Медведев уволил директора комплекса защитных сооружений Петербурга из-за утраты доверия

    Санкт-Петербург, 1 ноября. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев уволил Владимира Щекачихина, который возглавлял комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. 

    Согласно тексту указа Щекачихин освобождается от должности генерального директора федерального казенного предприятия «Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ». 

    Медведев уволил директора комплекса защитных сооружений Петербурга из-за утраты доверия

    Отмечается, что такое решение было принято в результате утраты доверия, следует из распоряжения.

    Напомним, Щекачихин возглавлял комплекс защитных сооружений Северной столицы в течение 11 лет. До этого с 2001 по 2006 годы он занимался вопросами финансирования комплекса. 

    Напомним, ранее премьер-министр РФ объявил о строительстве аналога «Сколково» в Петербурге.

    Автор: Дана Балан
    #кабмин #медведев #петербург #правительство #увольнение #щекачихин
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