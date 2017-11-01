Полтавченко рассказал, сколько станций метро откроют в Петербурге в 2018 году

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, сколько новых станций метро откроется в Северной столице в будущем году.

Он напомнил, что для начала необходимо завершить строительные работы на Фрунзенском направлении, а также ввести в эксплуатацию участок Невско-Василеостровской линии и ускорить работы на Красносельско-Калининском направлении.

По словам Полтавченко, в следующем году в Петербурге откроются минимум пять новых станций метрополитена, в том числе речь идет о станциях метро «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная», «Новокрестовская», а также «Беговая».

Он уточнил, что в городском бюджете на строительство линий метрополитена предусмотрено более 26 млрд рублей, но эта цифра будет увеличена во втором чтении законопроекта.