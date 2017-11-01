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Происшествия
Авария на ЗСД унесла жизни трех человек
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    Авария на ЗСД унесла жизни трех человек

    12:06  1 Ноября 2017
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    Авария на ЗСД унесла жизни трех человек

    Санкт-Петербург, 1 ноября. В Петербурге на Западном скоростном диаметре произошло столкновение легкового автомобиля с дорожной техникой.

    Сообщается, что автомобиль Daewoo Nexia влетел в машину, обслуживающую трассу, на одиннадцатом километре Западного скоростного диаметра между Благодатной улицей и набережной реки Екатерингофки.

    31-летний водитель легковушки не заметил стоящий автомобиль дорожной техники, передает «Комсомольская Правда в Петербурге» со ссылкой на отдел ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. В результате ДТП водитель и два пассажира Daewoo, 77-летняя женщина и мужчина, на вид 60-70 лет, скончались на месте до приезда «скорой помощи».

    Автор: Федор Веснин
    #петербург #авария #зсд
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