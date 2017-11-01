Авария на ЗСД унесла жизни трех человек

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Санкт-Петербург, 1 ноября. В Петербурге на Западном скоростном диаметре произошло столкновение легкового автомобиля с дорожной техникой.

Сообщается, что автомобиль Daewoo Nexia влетел в машину, обслуживающую трассу, на одиннадцатом километре Западного скоростного диаметра между Благодатной улицей и набережной реки Екатерингофки.

31-летний водитель легковушки не заметил стоящий автомобиль дорожной техники, передает «Комсомольская Правда в Петербурге» со ссылкой на отдел ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. В результате ДТП водитель и два пассажира Daewoo, 77-летняя женщина и мужчина, на вид 60-70 лет, скончались на месте до приезда «скорой помощи».