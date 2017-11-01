Житель Ленобласти зарезал пожилую сожительницу и сообщил об этом в полицию

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Житель Ленинградской области нанес смертельные ранения сожительнице. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, инцидент произошел 31 октября.

В 23.10 в частном доме в деревне Лисино мужчина 1976 года рождения и женщина 1960 года рождения распивали спиртные напитки. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Мужчина напал на женщину с ножом и нанес ей травмы, несовместимые с жизнью. О преступлении в полицию сообщил сам злоумышленник.

Нарушитель задержан. Полиция выясняет все детали инцидента.