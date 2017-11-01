Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии
Происшествия
Новый знакомый изнасиловал зашедшую в гости жительницу Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новый знакомый изнасиловал зашедшую в гости жительницу Ленобласти

    9:25  1 Ноября 2017
    60

    Новый знакомый изнасиловал зашедшую в гости жительницу Ленобласти

    Санкт-Петербург, 1 ноября. Случайный знакомый, к которому зашла в гости 38-летняя Ленинградской области, избил и изнасиловал ее после совместного распития спиртных напитков.

    Пережившей изнасилование женщине пришлось обратиться в Токсовскую районную больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы головы и закрытый перелом костей носа. Медики оказали женщине первую помощь и отправили под амбулаторное наблюдение.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, полиции удалось в краткие сроки задержать подозреваемого в совершении преступления, которым оказался житель деревни Новое Девяткино 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

    Новый знакомый изнасиловал зашедшую в гости жительницу Ленобласти

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        409
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        438
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        693
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        3392