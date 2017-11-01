Новый знакомый изнасиловал зашедшую в гости жительницу Ленобласти

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Случайный знакомый, к которому зашла в гости 38-летняя Ленинградской области, избил и изнасиловал ее после совместного распития спиртных напитков.

Пережившей изнасилование женщине пришлось обратиться в Токсовскую районную больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы головы и закрытый перелом костей носа. Медики оказали женщине первую помощь и отправили под амбулаторное наблюдение.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, полиции удалось в краткие сроки задержать подозреваемого в совершении преступления, которым оказался житель деревни Новое Девяткино 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело.