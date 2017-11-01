Труп неизвестной женщины выловили из пруда в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 1 ноября. Труп неизвестной женщины в кожаной куртке и свитере обнаружили в пруду в Петербурге.

По данным Федерального агентства новостей, в минувший вторник в 10.00 в полицию поступило сообщение от Владимира В. 1950 года рождения о том, что возле продуктового магазина, в пруду находится тело женщины.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили труп неизвестной женщины на вид 60-70 лет.

Отмечается, что на женщине была кожаная куртка коричневого цвета, черный вязанный свитер и черные штаны.

Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. Устанавливается личность женщины.