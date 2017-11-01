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Труп неизвестной женщины выловили из пруда в Петербурге
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    Труп неизвестной женщины выловили из пруда в Петербурге

    9:04  1 Ноября 2017
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    Труп неизвестной женщины выловили из пруда в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 ноября. Труп неизвестной женщины в кожаной куртке и свитере обнаружили в пруду в Петербурге. 

    По данным Федерального агентства новостей, в минувший вторник в 10.00 в полицию поступило сообщение от Владимира В. 1950 года рождения о том, что возле продуктового магазина, в пруду находится тело женщины.

    Труп неизвестной женщины выловили из пруда в Петербурге

    На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили труп неизвестной женщины на вид 60-70 лет. 

    Отмечается, что на женщине была кожаная куртка коричневого цвета, черный вязанный свитер и черные штаны.

    Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. Устанавливается личность женщины. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #труп #полиция #пруд
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