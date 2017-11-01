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Политика
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Общество
МЧС предупреждает о гололедице в Петербурге
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    МЧС предупреждает о гололедице в Петербурге

    8:18  1 Ноября 2017
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    МЧС предупреждает о гололедице в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 ноября. В результате ночных заморозков на дорогах образовалась ледяная корка, петербургским водителям рекомендуют быть предельно внимательными на трассе и соблюдать скоростной режим. Об этом в среду сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным синоптиков, в среду, 1 ноября, местами на дорогах будет гололедица. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и быть аккуратными на дорогах. 

    МЧС предупреждает о гололедице в Петербурге

    По данным метеослужб, осадков в Петербурге не прогнозируется. 

    Ранее стало известно, что 31 октября в Москву придут заморозки. 

    Автор: Дана Балан
    #погода #петербург #заморозки
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