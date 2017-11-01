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Технологии
Тракторный завод в Петербурге запустил серийное производство «Кировца» К-424
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    Тракторный завод в Петербурге запустил серийное производство «Кировца» К-424

    6:49  1 Ноября 2017
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    Тракторный завод в Петербурге запустил серийное производство «Кировца» К-424

    Санкт-Петербург, 1 ноября. Кировский завод в Санкт-Петербурге запустил серийное производство нового трактора.

    Как рассказал директор предприятия Сергей Серебряков журналистам, роботизированный трактор К-424 будет презентован уже 2018 году.  Как добавил руководитель, один К-424 на сегодняшний день отгружен для роботизации. В следующем году новинку представят потребителям.

    На предприятии также рассказали, что серийный выпуск нового трактора был запущен еще в сентябре. Мощность К-424 составляет 240 лошадиных сил. Вес машины – 11 тонн. Новый «Кировец» сделан в соответствии с современными агротехнологиями.

    Автор: Алия Садыкова
    #трактор #к-424
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