Тракторный завод в Петербурге запустил серийное производство «Кировца» К-424

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Кировский завод в Санкт-Петербурге запустил серийное производство нового трактора.

Как рассказал директор предприятия Сергей Серебряков журналистам, роботизированный трактор К-424 будет презентован уже 2018 году. Как добавил руководитель, один К-424 на сегодняшний день отгружен для роботизации. В следующем году новинку представят потребителям.

На предприятии также рассказали, что серийный выпуск нового трактора был запущен еще в сентябре. Мощность К-424 составляет 240 лошадиных сил. Вес машины – 11 тонн. Новый «Кировец» сделан в соответствии с современными агротехнологиями.