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Написавшая «дурак» на лбу школьника петербургская учительница заплатит штраф
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    Написавшая «дурак» на лбу школьника петербургская учительница заплатит штраф

    22:17  31 Октября 2017
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    Написавшая «дурак» на лбу школьника петербургская учительница заплатит штраф

    Санкт-Петербург, 31 октября. Согласно решению Мирового суда в Петербурге, педагог Ольга Алферова, написавшая одному из учеников на лбу слово «дурак», заплатит 1 тысячу рублей штрафа за нарушение педагогической этики. 

    На заседании суда учительница начальных классов школы №684 признала свою вину. По ее словам, плохое поведение детей вывело ее из равновесия, сообщает «Комсомольская правда – в Петербурге».

    При вынесении приговора суд назначил минимальное наказание «с учетом ее личности и смягчающих обстоятельств, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок».

    Написавшая «дурак» на лбу школьника петербургская учительница заплатит штраф

    Скандал разгорелся после того, как история о странном наказании появилась в СМИ. Сообщалось, что учительница написала слово «дурак» на лбу ученика второго класса из-за того, что дети рисовали «татуировки» маркером на руках и никак не реагировали на замечание педагога. Городская прокуратура провела проверку. Выявленные факты подтвердились. 

    Как отмечает издание, у педагога раньше не было замечаний по работе. После поднявшейся шумихи ее уволили. Родители детей, чьей классной руководительницей была вышедшая из себя женщина, теперь собирают подписи, чтобы вернуть Алферову в школу.

    Автор: Олеся Волкова
    #дети #суд #петербург #образование
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