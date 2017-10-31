Написавшая «дурак» на лбу школьника петербургская учительница заплатит штраф

В Избранное

Санкт-Петербург, 31 октября. Согласно решению Мирового суда в Петербурге, педагог Ольга Алферова, написавшая одному из учеников на лбу слово «дурак», заплатит 1 тысячу рублей штрафа за нарушение педагогической этики.

На заседании суда учительница начальных классов школы №684 признала свою вину. По ее словам, плохое поведение детей вывело ее из равновесия, сообщает «Комсомольская правда – в Петербурге».

При вынесении приговора суд назначил минимальное наказание «с учетом ее личности и смягчающих обстоятельств, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок».

Скандал разгорелся после того, как история о странном наказании появилась в СМИ. Сообщалось, что учительница написала слово «дурак» на лбу ученика второго класса из-за того, что дети рисовали «татуировки» маркером на руках и никак не реагировали на замечание педагога. Городская прокуратура провела проверку. Выявленные факты подтвердились.

Как отмечает издание, у педагога раньше не было замечаний по работе. После поднявшейся шумихи ее уволили. Родители детей, чьей классной руководительницей была вышедшая из себя женщина, теперь собирают подписи, чтобы вернуть Алферову в школу.