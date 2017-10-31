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Интервал между поездками по суточному проездному в Петербурге увеличили вдвое
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    Интервал между поездками по суточному проездному в Петербурге увеличили вдвое

    22:03  31 Октября 2017
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    Интервал между поездками по суточному проездному в Петербурге увеличили вдвое

    Санкт-Петербург, 31 октября. Интервал между поездками при использовании суточного проездного билета в петербургском метро был увеличен вдвое и теперь составляет двадцать минут вместо десяти. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

    Ранее интервал, после которого суточный проездной можно было использовать повторно, составлял десять минут. Теперь он увеличен до двадцати минут. Отмечается, что нововведение коснется не только подземки, но и наземного транспорта в Санкт-Петербурге.

    «Петербургский метрополитен информирует: в целях повышения качества обслуживания пассажиров с 01 ноября 2017 года для Суточных единых (трамвай, троллейбус, автобус, метро) проездных билетов на 1 сутки, 2 суток, 3 суток, 4 суток, 5 суток, 6 суток и 7 суток время запрета повторного действия устанавливается в размере 20 минут»,  – сообщает пресс-служба метро.

    Кроме того, с 1 ноября этого года при продаже проездных билетов для студентов будут оформляться чеки. А с 1 июля 2018 года чеки будут оформлять на все виду продукции, включая жетоны.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #петербург #метро #проездной #интервал
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