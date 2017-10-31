Мемориал жертвам крушения A321 «Сад памяти» открылся во Всеволожске

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Всеволожск, 31 октября. Мемориальный комплекс «Сад памяти», посвященный жертвам крушения самолета A321, открылся во вторник во Всеволожске, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. В церемонии открытия участвовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр транспорта Максим Соколов.

Собравшиеся принесли к памятнику, который был подготовлен по проекту студентов Петербургского архитектурно-строительного университета, белые цветы и белые воздушные шары.

Траурные мероприятия начались еще в 7.14 часов. В Свято-Троицком Измайловском соборе состоялась панихида по жертвам авиакатастрофы, а колокол Исаакиевского собора ударил 224 раза в память о погибших.

Напомним, что 31 октября 2015 года самолет авиакомпании «Когалымавиа» Airbus A321, направлявшийся из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение на территории Синайского полуострова. В результате трагедии погибли 224 человека, включая 25 детей. Причиной крушения стал теракт, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ). После этого Россия приостановила авиасообщение с Египтом из-за проблем с обеспечением авиабезопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.