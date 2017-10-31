Мемориал жертвам крушения A321 «Сад памяти» открылся во Всеволожске
Всеволожск, 31 октября. Мемориальный комплекс «Сад памяти», посвященный жертвам крушения самолета A321, открылся во вторник во Всеволожске, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. В церемонии открытия участвовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр транспорта Максим Соколов.
Собравшиеся принесли к памятнику, который был подготовлен по проекту студентов Петербургского архитектурно-строительного университета, белые цветы и белые воздушные шары.
Траурные мероприятия начались еще в 7.14 часов. В Свято-Троицком Измайловском соборе состоялась панихида по жертвам авиакатастрофы, а колокол Исаакиевского собора ударил 224 раза в память о погибших.
Напомним, что 31 октября 2015 года самолет авиакомпании «Когалымавиа» Airbus A321, направлявшийся из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение на территории Синайского полуострова. В результате трагедии погибли 224 человека, включая 25 детей. Причиной крушения стал теракт, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ). После этого Россия приостановила авиасообщение с Египтом из-за проблем с обеспечением авиабезопасности.
1 Организация запрещена на территории РФ.