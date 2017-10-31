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МЧС предупредило о резком усилении ветра в Петербурге
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    МЧС предупредило о резком усилении ветра в Петербурге

    14:04  31 Октября 2017
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    МЧС предупредило о резком усилении ветра в Петербурге

    Санкт-Петербург, 31 октября. МЧС России предупредило жителей Петербурга об усилении северного ветра, которое ожидается 31 октября. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра составит 12-14 метров в секунду.

    В связи с этим спасатели призывают граждан спрятать машину в гараж, а если гаража нет, то припарковать ее подальше от деревьев. Пешеходам также рекомендуется не приближаться к деревьям и рекламным конструкциям, которые могут обрушиться под сильным ветром.

    МЧС предупредило о резком усилении ветра в Петербурге

    «Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов», — сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

    Автор: Геннадий Плющев
    #мчс #петербург #ветер #предупреждение
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