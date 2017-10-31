МЧС предупредило о резком усилении ветра в Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 октября. МЧС России предупредило жителей Петербурга об усилении северного ветра, которое ожидается 31 октября. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра составит 12-14 метров в секунду.

В связи с этим спасатели призывают граждан спрятать машину в гараж, а если гаража нет, то припарковать ее подальше от деревьев. Пешеходам также рекомендуется не приближаться к деревьям и рекламным конструкциям, которые могут обрушиться под сильным ветром.