Светлая память вместо отчаяния: Петербург помянул жертв крушения А321 над Синаем

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Санкт-Петербург, 31 октября. В Петербурге во вторник проходят мероприятия в память о 224 жертвах авиакатастрофы над Синайским полуостровом: 31 октября 2015 года лайнер компании «Когалымавиа», совершавший рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение. В Троице-Измайловском соборе города прошла панихида по погибшим, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Богослужение в храме в этот день можно назвать «семейным» — священник Сергий (Сергей Кубышкин) за два года практически обрел личную паству из родственников жертв катастрофы. Сам потерял в ней друга.

«Поблагодарите его в материале, — обратилась к корреспонденту ФАН посетительница храма. — Его и Александра Ржаненкова, они все время с нами, все время, все эти годы».

«Вы заметили, что я говорил не просто об ушедших, но о невинно убиенных? — сказал после панихиды отец Сергий. — Они не просто отошли к Богу, а погибли из-за чьей-то злой воли. Поэтому мы всегда по-особенному молимся за них».

По его словам, уже весной следующего года на территории Балтийской жемчужины начнется строительство социального центра и при нем храма имени Дмитрия Солунского, где люди, внезапно потерявшие близких, смогут получить помощь психологов и при необходимости — священнослужителей.

«В этом районе большой дефицит социалки — нет ни музыкальных школ, ни детских садов. Некоторые недобропорядочные граждане распространяли информацию, будто храм построят на месте и вместо поликлиники, — сообщил Кубышкин. — Разумеется, такая постановка вопроса вызвала недовольство и конфликт. Но разум возобладал, мы объяснили, что поликлиника и храм будут располагаться рядом, но не пересекутся по источникам финансирования, не помешают друг другу. Это будет место, где людям дадут опору. В храм люди не попадают от хорошей жизни, к сожалению. Они приходят за поддержкой, и задача священников — дать им опору. Я говорил сегодня о том, что путь отчаяния — проще всего, но это путь самоуничтожения. Нужно идти по сложному пути — светлой памяти о родных и близких».

На большинстве памятных мероприятий, посвященных катастрофе рейса 7К-9268, вспоминают пассажиров, но сегодня на панихиде в толпе мелькал и плакат с фотографиями семи членов экипажа с подписью «Вечный экипаж». Женщина, которая принесла его в храм, рассказывает, что лично не знала погибших пилотов и бортпроводников, но ее попросили прийти сегодня и почтить их память близкие и представители авиакомпании. Вечный экипаж и вечных пассажиров рейса сегодня вспоминают колокольным звоном и поминальными молитвами. В эти же часы во Всеволожском районе открывается Сад памяти.