Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Лавров объяснил цели создания Конгресса народов Сирии
Общество
Светлая память вместо отчаяния: Петербург помянул жертв крушения А321 над Синаем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Светлая память вместо отчаяния: Петербург помянул жертв крушения А321 над Синаем

    14:16  31 Октября 2017
    33

    Светлая память вместо отчаяния: Петербург помянул жертв крушения А321 над Синаем

    Санкт-Петербург, 31 октября. В Петербурге во вторник проходят мероприятия в память о 224 жертвах авиакатастрофы над Синайским полуостровом: 31 октября 2015 года лайнер компании «Когалымавиа», совершавший рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение. В Троице-Измайловском соборе города прошла панихида по погибшим, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Богослужение в храме в этот день можно назвать «семейным» — священник Сергий (Сергей Кубышкин) за два года практически обрел личную паству из родственников жертв катастрофы. Сам потерял в ней друга.

    «Поблагодарите его в материале, — обратилась к корреспонденту ФАН посетительница храма. — Его и Александра Ржаненкова, они все время с нами, все время, все эти годы». 

    «Вы заметили, что я говорил не просто об ушедших, но о невинно убиенных? — сказал после панихиды отец Сергий. — Они не просто отошли к Богу, а погибли из-за чьей-то злой воли. Поэтому мы всегда по-особенному молимся за них».

    По его словам, уже весной следующего года на территории Балтийской жемчужины начнется строительство социального центра и при нем храма имени Дмитрия Солунского, где люди, внезапно потерявшие близких, смогут получить помощь психологов и при необходимости — священнослужителей.

    «В этом районе большой дефицит социалки — нет ни музыкальных школ, ни детских садов. Некоторые недобропорядочные граждане распространяли информацию, будто храм построят на месте и вместо поликлиники, — сообщил Кубышкин. — Разумеется, такая постановка вопроса вызвала недовольство и конфликт. Но разум возобладал, мы объяснили, что поликлиника и храм будут располагаться рядом, но не пересекутся по источникам финансирования, не помешают друг другу. Это будет место, где людям дадут опору. В храм люди не попадают от хорошей жизни, к сожалению. Они приходят за поддержкой, и задача священников — дать им опору. Я говорил сегодня о том, что путь отчаяния — проще всего, но это путь самоуничтожения. Нужно идти по сложному пути — светлой памяти о родных и близких».

    На большинстве памятных мероприятий, посвященных катастрофе рейса 7К-9268, вспоминают пассажиров, но сегодня на панихиде в толпе мелькал и плакат с фотографиями семи членов экипажа с подписью «Вечный экипаж». Женщина, которая принесла его в храм, рассказывает, что лично не знала погибших пилотов и бортпроводников, но ее попросили прийти сегодня и почтить их память близкие и представители авиакомпании. Вечный экипаж и вечных пассажиров рейса сегодня вспоминают колокольным звоном и поминальными молитвами. В эти же часы во Всеволожском районе открывается Сад памяти.

    Светлая память вместо отчаяния: Петербург помянул жертв крушения А321 над Синаем

    Светлая память вместо отчаяния: Петербург помянул жертв крушения А321 над Синаем

    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург #а321 #авиакатастрофа #синай
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        383
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        338
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        483
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1605