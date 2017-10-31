Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Лавров объяснил цели создания Конгресса народов Сирии
Происшествия
Вынесен приговор виновнику гибели вице-спикера Заксобрания Петербурга Солтана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вынесен приговор виновнику гибели вице-спикера Заксобрания Петербурга Солтана

    13:51  31 Октября 2017
    128

    Вынесен приговор виновнику гибели вице-спикера Заксобрания Петербурга Солтана

    Санкт-Петербург, 31 октября. Всеволожский городской суд Ленинградской области приговорил к 4,5 года колонии-поселения Дмитрия Изотова за ДТП, в результате которого погиб вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан и его жена.

    По данным следствия, 14 августа 2016 года на 43-м километре автодороги Парголово-Огоньки Изотов выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился Солтан. В результате ДТП вице-спикер и его жена погибли. Дочь Солтана и два пассажира, которые находились в автомобиле виновника аварии, получили тяжелые травмы.

    Осужденный свою вину не признал и намерен обжаловать приговор в ближайшее время, передает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

     

    Автор: Алексей Громов
    #суд #дтп #санкт-петербург #солтан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        383
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        338
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        483
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1605