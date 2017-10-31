Вынесен приговор виновнику гибели вице-спикера Заксобрания Петербурга Солтана

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Санкт-Петербург, 31 октября. Всеволожский городской суд Ленинградской области приговорил к 4,5 года колонии-поселения Дмитрия Изотова за ДТП, в результате которого погиб вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан и его жена.

По данным следствия, 14 августа 2016 года на 43-м километре автодороги Парголово-Огоньки Изотов выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился Солтан. В результате ДТП вице-спикер и его жена погибли. Дочь Солтана и два пассажира, которые находились в автомобиле виновника аварии, получили тяжелые травмы.

Осужденный свою вину не признал и намерен обжаловать приговор в ближайшее время, передает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».