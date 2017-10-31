Стала известна причина обыска в отделе полиции на водном транспорте в Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 октября. Оперативники регионального УФСБ и Следственного комитета Петербурга провели обыск в здании Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте.

Здание отдела полиции располагается в Кировском районе на улице Двинской.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предъявили полковнику полиции Алексею Денисову постановление о проведении обысков сейфов и рабочих мест некоторых его сотрудников. Силовики изъяли документацию.

По информации разных СМИ, обыски проходят в рамках дел, возбужденных в отношении ряда оперативников. Отмечается, что сотрудники безопасности Управления на транспорте МВД России не находились на месте, сообщает «Инфореактор».