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Стала известна причина обыска в отделе полиции на водном транспорте в Петербурге
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    Стала известна причина обыска в отделе полиции на водном транспорте в Петербурге

    10:43  31 Октября 2017
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    Стала известна причина обыска в отделе полиции на водном транспорте в Петербурге

    Санкт-Петербург, 31 октября. Оперативники регионального УФСБ и Следственного комитета Петербурга провели обыск в здании Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте.

    Здание отдела полиции располагается в Кировском районе на улице Двинской.

    Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предъявили полковнику полиции Алексею Денисову постановление о проведении обысков сейфов и рабочих мест некоторых его сотрудников. Силовики изъяли документацию.

    По информации разных СМИ, обыски проходят в рамках дел, возбужденных в отношении ряда оперативников. Отмечается, что сотрудники безопасности Управления на транспорте МВД России не находились на месте, сообщает «Инфореактор».

     

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #фсб #обыск
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