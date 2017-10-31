Неизвестный избил пенсионера в Петербурге из-за 300 рублей

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Санкт-Петербург, 31 октября. В минувший понедельник неизвестный злоумышленник напал на 88-летнего пенсионера в Петербурге. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, злоумышленник подошел к пожилому мужчине сзади, ударил несколько раз по голове каким-то тяжелым предметом, затем похитил его деньги и убежал.

Как оказалось позже, у пострадавшего было всего 300 рублей, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.