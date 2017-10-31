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Неизвестный избил пенсионера в Петербурге из-за 300 рублей
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    Неизвестный избил пенсионера в Петербурге из-за 300 рублей

    10:45  31 Октября 2017
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    Неизвестный избил пенсионера в Петербурге из-за 300 рублей

    Санкт-Петербург, 31 октября. В минувший понедельник неизвестный злоумышленник напал на 88-летнего пенсионера в Петербурге. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

    По данным ведомства, злоумышленник подошел к пожилому мужчине сзади, ударил несколько раз по голове каким-то тяжелым предметом, затем похитил его деньги и убежал. 

    Неизвестный избил пенсионера в Петербурге из-за 300 рублей

    Как оказалось позже, у пострадавшего было всего 300 рублей, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой. 

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. 

    Автор: Дана Балан
    #пенсионер #кража #петербург #грабеж
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