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Происшествия
Стала известна причина обыска в отделе полиции на водном транспорте в Петербурге
Происшествия
Кроссовер протаранил бетономешалку на севере Петербурга
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    Кроссовер протаранил бетономешалку на севере Петербурга

    9:42  31 Октября 2017
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    Кроссовер протаранил бетономешалку на севере Петербурга

    Санкт-Петербург, 31 октября. Кроссовер SsangYong протаранил бетономешалку на севере Петербурга, жертв чудом удалось избежать. Сообщения о жутком ДТП распространили очевидцы дорожной аварии в соцсетях.

    Инцидент произошел накануне вечером в районе дома № 8 по Верхнему переулку. За рулем иномарки находился мужчина. Он выехал с парковки и, оказавшись на «встречке», начал двигаться, виляя из стороны в стороны. Затем он попытался обогнать ехавший впереди фургон, но в итоге потерял управление и влетел в бетономешалку.

    Очевидцы не исключают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в машине находился пассажир, который поспешно сбежал с места ДТП, пишет «Политэксперт».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дтп #спб #бетономешалка #ssangyong
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