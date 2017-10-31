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Труп неизвестного с татуировкой акулы нашли в канаве под Петербургом
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    Труп неизвестного с татуировкой акулы нашли в канаве под Петербургом

    9:16  31 Октября 2017
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    Труп неизвестного с татуировкой акулы нашли в канаве под Петербургом

    Санкт-Петербург, 31 октября. Местные жители вызвали полицию к садоводству «Радуга» в Ленобласти после обнаружения тела неизвестного в канаве.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибшему на вид около 50 лет, он был одет в черную одежду и при себе имел черный рюкзак. На тыльной стороне его левой кисти была обнаружена татуировка в виде акулы, которую пронзает гарпун. Более подробный осмотр показал, что у погибшего имеется повреждение носа — возможно, от удара.

    Никаких документов при теле обнаружено не было, труп передали в морг для определения причин смерти мужчины и дальнейшей проверки обстоятельств его гибели.

    Автор: Валентин Меликов
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