Петербург и Ленобласть ожидают шквальный ветер и мокрый снег

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Санкт-Петербург, 31 октября. Во вторник погодные условия в Петербурге существенно ухудшатся и в последний день октября петербуржцев и жителей Ленинградской области ожидают усиление ветра и дождь, переходящий ночь в мокрый снег.

Скорость северного ветра будет достигать 12 метров в секунду при плюсовой температуре до +3 градусов. При этом ожидается слабое повышение атмосферного давления по сравнению с его низким уровнем в понедельник. Днем и ночью ветер будет дуть в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях.

В первых числах ноября тучи над городом рассеются, несколько дней подряд погода будет солнечной, с существенным похолоданием — ночью температура может достигать -6 градусов. После первых заморозков направление ветра изменится на восточное, ветер ослабнет.