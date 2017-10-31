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Петербург и Ленобласть ожидают шквальный ветер и мокрый снег
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    Петербург и Ленобласть ожидают шквальный ветер и мокрый снег

    7:55  31 Октября 2017
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    Петербург и Ленобласть ожидают шквальный ветер и мокрый снег

    Санкт-Петербург, 31 октября. Во вторник погодные условия в Петербурге существенно ухудшатся и в последний день октября петербуржцев и жителей Ленинградской области ожидают усиление ветра и дождь, переходящий ночь в мокрый снег.

    Скорость северного ветра будет достигать 12 метров в секунду при плюсовой температуре до +3 градусов. При этом ожидается слабое повышение атмосферного давления по сравнению с его низким уровнем в понедельник. Днем и ночью ветер будет дуть в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях.

    В первых числах ноября тучи над городом рассеются, несколько дней подряд погода будет солнечной, с существенным похолоданием — ночью температура может достигать -6 градусов. После первых заморозков направление ветра изменится на восточное, ветер ослабнет.

    Петербург и Ленобласть ожидают шквальный ветер и мокрый снег

    Автор: Валентин Меликов
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