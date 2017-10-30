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Экономика
На заводе Hyundai в Петербурге сменился генеральный директор‍
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    На заводе Hyundai в Петербурге сменился генеральный директор‍

    18:57  30 Октября 2017
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    На заводе Hyundai в Петербурге сменился генеральный директор‍

    Санкт-Петербург, 30 октября. Южнокорейский автогигант Hyundai сменил руководство петербургского сборочного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

    Новым главой предприятия стал Ли Ентек, который ранее возглавлял сборочное производство в Бразилии и отметился выпуском нескольких коммерчески успешных моделей. В новую должность топ-менеджер вступает с понедельника. Его предшественник, Чой Донг Ель, который возглавлял петербургский завод, переведен на руководящую должность на предприятии Hyundai , расположенном в США.

    На заводе Hyundai в Петербурге сменился генеральный директор‍

    «Новый генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ентэк родился 9 декабря 1959 года. Он закончил Университет Еннам в Республике Корея по специальности инженера-механика. Ли Ентэк женат, воспитывает дочь», — цитирует официального представителя Hyundai  газета «Комсомольская правда — Петербург».

    Автор: Геннадий Плющев
    #петербург #завод #hyundai #директор #смена
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