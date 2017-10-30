На заводе Hyundai в Петербурге сменился генеральный директор‍

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Санкт-Петербург, 30 октября. Южнокорейский автогигант Hyundai сменил руководство петербургского сборочного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Новым главой предприятия стал Ли Ентек, который ранее возглавлял сборочное производство в Бразилии и отметился выпуском нескольких коммерчески успешных моделей. В новую должность топ-менеджер вступает с понедельника. Его предшественник, Чой Донг Ель, который возглавлял петербургский завод, переведен на руководящую должность на предприятии Hyundai , расположенном в США.