На заводе Hyundai в Петербурге сменился генеральный директор
Санкт-Петербург, 30 октября. Южнокорейский автогигант Hyundai сменил руководство петербургского сборочного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Новым главой предприятия стал Ли Ентек, который ранее возглавлял сборочное производство в Бразилии и отметился выпуском нескольких коммерчески успешных моделей. В новую должность топ-менеджер вступает с понедельника. Его предшественник, Чой Донг Ель, который возглавлял петербургский завод, переведен на руководящую должность на предприятии Hyundai , расположенном в США.
«Новый генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ентэк родился 9 декабря 1959 года. Он закончил Университет Еннам в Республике Корея по специальности инженера-механика. Ли Ентэк женат, воспитывает дочь», — цитирует официального представителя Hyundai газета «Комсомольская правда — Петербург».