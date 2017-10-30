Поезда петербургского метро станут длиннее

В Избранное

Санкт-Петербург, 30 октября. Поезда «зеленой» и «фиолетовой» веток петербургского метрополитена станут длиннее. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Сообщается, что изменения вызваны увеличением количества пассажиров в метро Петербурга, открытием новых станций подземки, а также предстоящим ЧМ-2018. Планируется, что количество вагонов на 3-й и 5-й ветках вырастет до 7 и 8. В настоящее время на всех остальных ветках петербургского метро используются поезда шестивагонного формата. В связи с увеличением числа вагонов на «зеленой» и «фиолетовой» ветках изменится место остановки первого вагона.

Отметим, до 8 декабря петербургский метрополитен будет полностью подключен к Интернету. В настоящее время подключением к глобальной Сети можно воспользоваться в 145 поездах, всего же в метро установлено уже около 300 точек с доступом.

Напомним, ранее стало известно, что в московском метро в продажу поступили керамические кольца с функцией карты «Тройка».