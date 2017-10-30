Петербуржцев попросили не тревожить лебедей, живущих у пересечения КАД и ЗСД

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Санкт-Петербург, 30 октября. В городском Комитете по природопользованию и охране окружающей среды попросили жителей Петербурга не беспокоить лебедей, которые замечены на Финском заливе неподалеку от пересечения КАД и Западного скоростного диаметра. Специалисты подчеркивают — птицы вполне здоровы, готовятся к перелету в теплые края, поводов опасаться за них нет.

Специалисты-орнитологи наблюдают за лебедями, чтобы изучить перелетную стаю, которая готовится к длительному перелету на юг.

«Они здоровы, легко встают на крыло, ближе 50 метров человека к себе не подпускают», — приводит «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» слова экспертов.

Отлов крупных диких птиц, даже с самыми лучшими намерениями, категорически запрещен и может травмировать животных. Скорее всего лебеди решили устроить «привал» по пути на юг из-за относительно теплой погоды.