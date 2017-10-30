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Происшествия
Пьяный петербуржец «заминировал» собственный автомобиль
Происшествия
Пьяный петербуржец «заминировал» собственный автомобиль
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    Пьяный петербуржец «заминировал» собственный автомобиль

    13:27  30 Октября 2017
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    Пьяный петербуржец «заминировал» собственный автомобиль

    Санкт-Петербург, 30 октября. В Петербурге неизвестный злоумышленник в минувшее воскресенье позвонил в полицию и сообщил о том, что «заминировал» собственный автомобиль. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

    По данным ведомства, мужчина назвал точный адрес, где припаркован его автомобиль «со взрывчаткой». 

    На место выехали сотрудники правоохранительных органов и обнаружили автомобиль Great Wall, в салоне которого сидел пьяный мужчина, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Пьяный петербуржец «заминировал» собственный автомобиль

    Полицейские Калининского района детально исследовали машину, в которой не было обнаружено никаких взрывных устройств. 

    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дана Балан
    #петербург #бомба #минирование #полиция #автомобиль
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