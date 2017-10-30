Пьяный петербуржец «заминировал» собственный автомобиль

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Санкт-Петербург, 30 октября. В Петербурге неизвестный злоумышленник в минувшее воскресенье позвонил в полицию и сообщил о том, что «заминировал» собственный автомобиль. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, мужчина назвал точный адрес, где припаркован его автомобиль «со взрывчаткой».

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и обнаружили автомобиль Great Wall, в салоне которого сидел пьяный мужчина, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Полицейские Калининского района детально исследовали машину, в которой не было обнаружено никаких взрывных устройств.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.