Пришедший в гости студент изнасиловал хозяйку квартиры в Купчино

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Санкт-Петербург, 30 октября. В Петербурге 17-летняя студентка колледжа обвинила своего 18-летнего приятеля в изнасиловании. Преступление, по ее словам, злоумышленник совершил, придя к ней в гости.

Как стало известно ФАН, в полицию девушка обратилась 28 октября. Она заявила, что около 22.00 в ее квартире в Альпийском переулке на нее напал ее знакомый и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Источник уточнил, что пострадавшая учится в Колледже информационных технологий, а задержанный юноша является второкурсником Автотранспортного и электромеханического колледжа.