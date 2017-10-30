Главный синоптик Петербурга рассказал, грозит ли городу ураган «Герварт»

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Санкт-Петербург, 30 октября. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что ураган «Герварт», обрушившийся на Германию и Польшу, не тронет жителей европейской части России.

По словам Колесова, ураган может серьезно повлиять на погоду в Белоруссии и на Украине. На подходе к российской границе он начнет постепенно ослабевать.

По информации «Невских новостей», ураган «Герварт» лишил электричества почти тысячу жителей Германии. Он также повлиял на движение поездов в стране. Жертвами стихии стали шесть человек. Большинство людей погибло из-за упавших из-за сильного ветра деревьев.

Во вторник, 31 октября, синоптики обещают усиление ветра в Петербурге, однако это связано не с ураганом, а с уходящим циклоном.