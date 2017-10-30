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Главный синоптик Петербурга рассказал, грозит ли городу ураган «Герварт»
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    Главный синоптик Петербурга рассказал, грозит ли городу ураган «Герварт»

    11:37  30 Октября 2017
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    Главный синоптик Петербурга рассказал, грозит ли городу ураган «Герварт»

    Санкт-Петербург, 30 октября. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что ураган «Герварт», обрушившийся на Германию и Польшу, не тронет жителей европейской части России.

    По словам Колесова, ураган может серьезно повлиять на погоду в Белоруссии и на Украине. На подходе к российской границе он начнет постепенно ослабевать.

    По информации «Невских новостей», ураган «Герварт» лишил электричества почти тысячу жителей Германии. Он также повлиял на движение поездов в стране. Жертвами стихии стали шесть человек. Большинство людей погибло из-за упавших из-за сильного ветра деревьев.

    Во вторник, 31 октября, синоптики обещают усиление ветра в Петербурге, однако это связано не с ураганом, а с уходящим циклоном.

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #ураган
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