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Мигрант задержан за домогательства к девятилетней девочке в Ленобласти
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    Мигрант задержан за домогательства к девятилетней девочке в Ленобласти

    10:37  30 Октября 2017  /обновлено: 10:37  30 Октября 2017
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    Мигрант задержан за домогательства к девятилетней девочке в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 30 октября. Гражданин Таджикистана задержан в Ленобласти за домогательства к девятилетней девочке, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    Инцидент произошел в поселке Воейково Ленинградской области. В полицию поступило сообщение о домогательствах к девятилетней девочке. После розыска был задержан гражданин Таджикистана, который «изобличен в совершении указанного преступления», подчеркнули в правоохранительных органах.

    Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.

    Ранее труп избитой и зарезанной женщины обнаружили на улице в Петербурге.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ленобласть #уголовное дело #домогательства #гражданин таджикистана #воейково
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