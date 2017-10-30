Мигрант задержан за домогательства к девятилетней девочке в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 30 октября. Гражданин Таджикистана задержан в Ленобласти за домогательства к девятилетней девочке, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел в поселке Воейково Ленинградской области. В полицию поступило сообщение о домогательствах к девятилетней девочке. После розыска был задержан гражданин Таджикистана, который «изобличен в совершении указанного преступления», подчеркнули в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее труп избитой и зарезанной женщины обнаружили на улице в Петербурге.