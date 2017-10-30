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Санкт-Петербург, 30 октября. В Петербурге 15-летний подросток изнасиловал 14-летнюю подругу в парадной дома.

Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, в полицию обратился отец девочки. Он рассказал, что 28 октября около 16.00 знакомый дочери в парадной дома по улице Орджоникидзе изнасиловал его приемную дочь.

Отмечается, что на девятиклассницу напал ее 15-летний знакомый. Девочка получила небольшие травмы и была направлена на амбулаторное лечение.

Полиция выясняет детали инцидента.