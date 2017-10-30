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В Петербурге 15-летний подросток изнасиловал 14-летнюю подругу в парадной дома
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    В Петербурге 15-летний подросток изнасиловал 14-летнюю подругу в парадной дома

    9:08  30 Октября 2017
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    В Петербурге 15-летний подросток изнасиловал 14-летнюю подругу в парадной дома

    Санкт-Петербург, 30 октября. В Петербурге 15-летний подросток изнасиловал 14-летнюю подругу в парадной дома.

    Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, в полицию обратился отец девочки. Он рассказал, что 28 октября около 16.00 знакомый дочери в парадной дома по улице Орджоникидзе изнасиловал его приемную дочь.

    Отмечается, что на девятиклассницу напал ее 15-летний знакомый. Девочка получила небольшие травмы и была  направлена на амбулаторное лечение.

    Полиция выясняет детали инцидента.

    В Петербурге 15-летний подросток изнасиловал 14-летнюю подругу в парадной дома

    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #изнасилование #полиция #насилие
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