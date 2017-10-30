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Новости Сирии
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Труп избитой и зарезанной женщины обнаружили на улице в Петербурге
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    Труп избитой и зарезанной женщины обнаружили на улице в Петербурге

    9:14  30 Октября 2017
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    Труп избитой и зарезанной женщины обнаружили на улице в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 октября. На улице в Петербурге был обнаружен труп избитой и зарезанной женщины с двумя пакетами продуктов.

    Как стало известно ФАН, женщину со следами побоев на лице, а также ножевым ранением в область груди, нашел накануне прохожий. Ее труп находился на дороге между школой и домом 6/4 по проспекту Большевиков. Рядом с ним лежала черная сумка и два пакета с продуктами питания. На вид женщине 30 лет. 

    По предварительным данным, погибшей оказалась уроженка Сверловской области 1975 года рождения.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург
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