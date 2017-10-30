Посетители ночного клуба расстреляли пять человек в Гатчине

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Санкт-Петербург, 30 октября. Ссора в расположенном в Гатчине ночном клубе «Баревич» привела к стрельбе — поссорившись с другими посетителями, двое мужчин 1994 года рождения схватились за оружие.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчины произвели несколько выстрелов из травматического пистолета в охранника ночного клуба и еще нескольких посетителей, после чего скрылись с места происшествия.

В результате стрельбы охранник ночного клуба получил ранение правого плеча и был госпитализирован в состоянии средней тяжести; полученные остальными посетителями огнестрельные ранения были признаны неопасными, после оказания первой помощи медики отправили молодых людей по домам.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Стрелки из ночного клуба были задержаны, суд вынес постановление об их помещении под домашний арест.