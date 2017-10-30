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Собака Тея будет охранять станцию метро «Технологический институт» в Петербурге
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    Собака Тея будет охранять станцию метро «Технологический институт» в Петербурге

    8:50  30 Октября 2017
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    Собака Тея будет охранять станцию метро «Технологический институт» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 октября. На станции метрополитена «Технологический институт» в Петербурге на службу заступила собака по кличке Тея. 

    По имеющимся данным, вплоть до 21 декабря текущего года на станции метро «Технологический институт» будет нести службу собака по кличке Тея.

    Соглашение о сотрудничестве было заключено между ГУПА петербургского метрополитена и фондом «Доброе сердце». 

    Собака Тея будет охранять станцию метро «Технологический институт» в Петербурге

    Отмечается, что собака может находить тротил, гексоген, порох, селитру, а также прочие взрывчатые вещества.

    Главная задача собаки — помогать сотрудникам транспортной полиции и метрополитена при досмотре багажа пассажиров.

    Увидеть нового «охранника» метрополитена можно ежедневно с 08.00 до 20.00. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #метро #собака #технологический институт
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