Собака Тея будет охранять станцию метро «Технологический институт» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 октября. На станции метрополитена «Технологический институт» в Петербурге на службу заступила собака по кличке Тея.

По имеющимся данным, вплоть до 21 декабря текущего года на станции метро «Технологический институт» будет нести службу собака по кличке Тея.

Соглашение о сотрудничестве было заключено между ГУПА петербургского метрополитена и фондом «Доброе сердце».

Отмечается, что собака может находить тротил, гексоген, порох, селитру, а также прочие взрывчатые вещества.

Главная задача собаки — помогать сотрудникам транспортной полиции и метрополитена при досмотре багажа пассажиров.

Увидеть нового «охранника» метрополитена можно ежедневно с 08.00 до 20.00.