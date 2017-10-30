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Происшествия
Автомобиль Opel сгорел в Петербурге
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    Автомобиль Opel сгорел в Петербурге

    8:23  30 Октября 2017
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    Автомобиль Opel сгорел в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 октября. Сильный пожар произошел в минувшее воскресенье в Пушкинском районе Петербурга, в результате сгорел припаркованный Opel. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального МЧС. 

    Согласно данным ведомства, пожар произошел на улице Генерала Хазова. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть примерно в 21.00 в прошедшее воскресенье. 

    Автомобиль Opel сгорел в Петербурге

    Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия. Возгорание удалось устранить через 20 минут, сообщает «Политэксперт».

    В настоящее время информация о пострадавших не поступала. На данный момент выясняются все детали и подробности происшествия. 

    Автор: Дана Балан
    #пожар #петербург #opel
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