Автомобиль Opel сгорел в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 октября. Сильный пожар произошел в минувшее воскресенье в Пушкинском районе Петербурга, в результате сгорел припаркованный Opel. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального МЧС.

Согласно данным ведомства, пожар произошел на улице Генерала Хазова. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть примерно в 21.00 в прошедшее воскресенье.

Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия. Возгорание удалось устранить через 20 минут, сообщает «Политэксперт».

В настоящее время информация о пострадавших не поступала. На данный момент выясняются все детали и подробности происшествия.