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Россия
С мокрого снега и сильного ветра начнется неделя в Петербурге
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    С мокрого снега и сильного ветра начнется неделя в Петербурге

    17:36  29 Октября 2017
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    С мокрого снега и сильного ветра начнется неделя в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 октября. Рабочая неделя в Северной столице начнется со снега и дождя.

    Пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу сообщила со ссылкой на Гидрометцентр, что в понедельник в Северной столице ожидается облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. Отмечается, что порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 7-12 метров в секунду.

    Такая же погода встретит петербуржцев и во вторник 31 октября. Ожидается, что снег быстро растает, появления сугробов не стоит ждать раньше середины или конца ноября.

    С мокрого снега и сильного ветра начнется неделя в Петербурге

    Автор: Алексей Громов
    #погода #санкт-петербург #снег #дождь
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