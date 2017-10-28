Награжденный Путиным известный ученый Карзов попал в ДТП под Петербургом

В Избранное

Санкт-Петербург, 28 октября. Известный ученый, создатель корпусов для атомных реакторов, Георгий Карзов попал в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Автомобиль Карзова слетел в кювет на трассе «Сортавала».

Ученого сопровождала его 80-летняя супруга. Оба пострадавших госпитализированы в Токсовскую больницу. Состояние 78-летнего профессора медики оценивают как крайне тяжелое. Его супруга находится в удовлетворительном состоянии.

Следует отметить, что в 2013-м году Владимир Путин наградил Георгия Карзова государственной премией в области науки и технологии за создание нового класса высокорадиационностойких материалов, предназначенных для корпусов атомных реакторов, напоминает ТАСС.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Мурманской области.