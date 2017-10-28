Мост через Малую Неву загорелся на ЗСД в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 28 октября. Пожар вспыхнул на участке моста через Малую Неву на Западном скоростном диаметре Петербурга.

Согласно уточненной информации регионального управления МЧС, огонь возник во временной постройке, куда рабочие складывали лакокрасочные изделия. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Информация о возгорании поступила на пульт МЧС в 16.00 по местному времени.

Пожарным удалось быстро локализовать и потушить пламя. В настоящий момент выясняются причины возгорания.