Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили заявил, что Украина готовится передать его Грузии
Происшествия
Мост через Малую Неву загорелся на ЗСД в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мост через Малую Неву загорелся на ЗСД в Петербурге

    19:20  28 Октября 2017
    42

    Мост через Малую Неву загорелся на ЗСД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 октября. Пожар вспыхнул на участке моста через Малую Неву на Западном скоростном диаметре Петербурга.

    Согласно уточненной информации регионального управления МЧС, огонь возник во временной постройке, куда рабочие складывали лакокрасочные изделия. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Информация о возгорании поступила на пульт МЧС в 16.00 по местному времени.

    Мост через Малую Неву загорелся на ЗСД в Петербурге

    Пожарным удалось быстро локализовать и потушить пламя. В настоящий момент выясняются причины возгорания.

    Автор: Геннадий Плющев
    #пожар #петербург #мост #зсд #возгорание
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        393
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        2136
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        881
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        324