Стало известно, когда вырастут тарифы на ЖКХ в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 октября. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 26 октября подписал постановление, согласно которому устанавливаются лимиты повышения стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Отмечается, что для Северной столицы они составят 6%, для Ленинградской области — 3,5%.

Согласно тексту постановления стоимость коммунальных услуг сохранится на той же отметке в начале будущего года, индексацию намерены провести во втором полугодии.

Напомним, ранее вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин заявил, что в январе следующего года тарифы на коммунальные услуги сохранятся. Об этом он говорил в ходе заседания городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона.