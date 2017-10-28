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Стало известно, когда вырастут тарифы на ЖКХ в Петербурге
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    Стало известно, когда вырастут тарифы на ЖКХ в Петербурге

    16:30  28 Октября 2017
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    Стало известно, когда вырастут тарифы на ЖКХ в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 октября. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 26 октября подписал постановление, согласно которому устанавливаются лимиты повышения стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

    Отмечается, что для Северной столицы они составят 6%, для Ленинградской области — 3,5%.

    Согласно тексту постановления стоимость коммунальных услуг сохранится на той же отметке в начале будущего года, индексацию намерены провести во втором полугодии.

    Стало известно, когда вырастут тарифы на ЖКХ в Петербурге

    Напомним, ранее вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин заявил, что в январе следующего года тарифы на коммунальные услуги сохранятся. Об этом он говорил в ходе заседания городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. 

    Автор: Дана Балан
    #тарифы #жкх #петербург
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